الصحة النيابية تحث على استمرار الإجراءات الوقائية لصد سلالة كورونا الجديدة

2021/01/08 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شددت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، على أهمية الاستمرار بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح صحفي، إنه “وفي ضوء الموقف الإيجابي للموقف الوبائي في العراق والنتائج الجيدة التي تشير إلى انخفاض في أعداد الإصابات، وأيضاً إلى انخفاض أعداد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء في ظل ظهور سلالات […]

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