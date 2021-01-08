قبول العديد من طلبة بعشيقة وبحزاني ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

2021/01/08 | 13:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر اعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول أكثر من ألفين وسبعمائة (2776) طالبا ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2021/2020.بعد تنافس 17,968 طالب على المقاعد المجانية مراعين الحالات الخاصة مثل ذوي الشهداء والايتام وغيرها، ولم تغب بعشيقة وبحزاني، وبرق وميضها، …

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