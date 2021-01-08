مؤكدة وجود اصرار على عدم الاستقرار.. حقوق الانسان: لا احد يعرف ما يجري في الناصرية!

2021/01/08 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لاعتماد طريقة "غير استفزازية" في اعتقال المطلوبين في ذي قار، مبينة ان لا احد يعرف ما يجري في المحافظة التي تشهد اصرارا على عدم الاستقرار.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي في تغريدة له على تويتر اليوم (8 كانون الثاني 2021) انه "على السيد الكاظمي توجيه الجهات الامنية بالابتعاد عن الطرق التقليدية في مسك الملف الامني واعتماد طريقة غير استفزازية في اعتقال المطلوبين للقضاء من خلال اشراك المجتمع في الناصرية وكشف القضايا امام الراي العام مع الادلة وليس بالاعتقالات فقط".

واضاف "من المستغرب جدا سكوت الاعلام عن ما يحدث في الناصرية من احداث وكانها ليست محافظة عراقية"، مبينا ان "لجان حكومية واخرى اممية زارتها ولا احد يعرف ماذا يجري في هذه المحافظة ولماذا الاصرار على عدم الاستقرار واستمرار نزيف الدم العراقي".

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