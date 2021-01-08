الإمارات تعلن عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

2021/01/08 | 13:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر.وقال خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017.ويأتي ذلك عقب توقيع “بيان العُلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي […]

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