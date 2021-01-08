"جماعته قتلت 200 في تفجير إرهابي".. غضب في إندونيسيا بعد الإفراج عن أبوبكر باعشير

2021/01/08 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت أوساط حقوقية وذوي الضحايا عن غضبهم وخيبة أملهم عقب الإفراج عن رجل دين متشدد مرتبط بالتفجيرات الدموية التي شهدتها جزيرة بالي قبل نحو عشرين عاما.

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