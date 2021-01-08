الفياض يعلن البدء بإنشاء وحدات سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في محافظتين

2021/01/08 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، بدء العمل على إنشاء وحدات سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي ببغداد والبصرة.وقال الفياض، في مؤتمر صحفي، إن “الحشد الشعبي بالتعاون مع الحكومات المحلية سيبدأ بالعمل على إنشاء مدن سكنية لمقاتلي الحشد في المحافظات، والبداية ستكون من محافظتي البصرة وبغداد”.ووصل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح […]

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