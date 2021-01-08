مباشرة العمل بخط ’VIP لنقل المسافرين من وإلى مطار بغداد (صور)

2021/01/08 | 13:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، الجمعة، إنه تمت مباشرة العمل بخط النقل "VIP" الخاص بنقل المسافرين من والى مطار بغداد الدولي.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2021)، إنه "استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، تم افتتاح خط النقل (VIP) عبر سيارات الشركة الحديثة والخاص بنقل المسافرين من والى مطار بغداد الدولي".

وأوضح المدير العام أن "هذا الخط سيوفر العديد من الخدمات التي تيسر عملية وصول المسافر من مكانه الى المطار وبالعكس بسهولة ومرونة عالية تتخللها عدم التوقف لإنزال الحقائب وتمتع السيارات بمزايا عالية للأمن الشخصي ونظام GPS اضافة الى نوع خاص من السيارات المستخدمة ذات المواصفات الحديثة".

وذكر البيان أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تسعى الى الارتقاء بمستوى خدماتها الخاصة بنقل المسافرين والوفود في مطار بغداد الدولي".

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