2021/01/08 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح اذا كان الرقم واحد هو خط عمودي يمكن ان يتغير لأرقام خرافية بمجرد تعديل موقعه من ارقام اخرى او مع نفسه فهو اذا اتحد مع مثيله مثلا من اسفله اصبح الرقم سبعة ومن اعلاه اصبح الرقم ثمانية وكزاوية حادة يصبح اثنان او ستة واذا تكرر يمكن له ان لا يتوقف بحيث يصبح رقم لا نهائي.دائما اعتقدنا ان الرياضيات هي العد او الحساب او مراكمة الارقام وعلاقتها ببعضها جمعا او طرحا او ضربا ولم يدر بخلدنا ونحن على مقاعد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياضيات الأعداء وحسابات دكاكين العرب - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياضيات الأعداء وحسابات دكاكين العرب - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).