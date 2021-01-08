وزارة الصحة تحضر “خطة جديدة” بعد أن “حاوطت” السلالة المحورة العراق من 4 جهات

2021/01/08 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الصحة النيابية، ان وزارة الصحة تحضر لخطة جديدة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة السلالة الجديدة، وذلك بعد ان سجلت كل من السعودية وايران وتركيا والاردن وعدد من الدول القريبة على العراق اصابات فعلية بالسلالة الجديدة.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”: “في ضوء الموقف الإيجابي للموقف الوبائي في العراق والنتائج الجيدة التي تشير إلى انخفاض في أعداد الإصابات، وأيضاً إلى انخفاض أعداد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء في ظل ظهور سلالات جديدة في بعض الدول، فإن الخطة المطلوبة حالياً هي الاستمرار في الإجراءات الوقائية، وعدم السماح بالتجمعات، كما كان سابقاً، وعدم التهاون في قضية الإجراءات الوقائية، والاستعدادات الكاملة للحصول على اللقاحات المنتجة وفق السياقات العلمية المطلوبة، وهذا ما تقوم به وزارة الصحة حالياً”.

وأضاف أنه “يجب اتخاذ إجراءات وقائية في حال ظهور نوع من السلالات الجديدة في دول قريبة من العراق كما كان سابقاً”، لافتاً إلى أن “هذه الخطة الآن هي المطلوبة، التي تقوم عليها وزارة الصحة، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد حذرت في وقت سابق من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خوفاً من تأجج الموقف الوبائي من خلال تطور السلالة الموجودة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي إن “هنالك نزولاً في الإصابات والوفيات، وهذا يعطي صورة عن تحسن الوضع الوبائي، لكن تبقى خطورة تأجج الوضع الوبائي، أما من خلال خطورة دخول سلالة محورة لا توجد مناعة تجاهها، أو وجود تحور في السلالة نفسها داخل العراق، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والكفوف وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي”.

وسبق ان سجلت ايران والسعودية وتركيا اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا والتي ظهرت في بريطانيا الشهر الماضي.

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