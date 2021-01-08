مرشد ايران الاعلى السيد علي الخامنئي:إيران “غير متلهفة” لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي

2021/01/08 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المرشد الايراني السيد علي

الخامنئي اليوم تأكيده على أن الولايات

المتحدة تحاول زعزعة أمن واستقرار

المنطقة.

وقال الخامنئي في كلمة بذكرى انتفاضة

أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام 1978 ان

“أمريكا تسعى

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