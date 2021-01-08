2021/01/08 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أحد عناصر شرطة الكابيتول متأثرا

بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع عدد من

مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء

انعقاد جلسة للكونغرس الأربعاء الماضي.

ووفق بيان للشرط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شرطي أمريكي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيدين لترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شرطي أمريكي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيدين لترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).