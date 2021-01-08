ابتداء من يوم غد.. الإمارات تعيد فتح كافة منافذها مع قطر

2021/01/08 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت الحكومة الاماراتية، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ابتداء من يوم غد السبت.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول، في بيان له اليوم (8 كانون الثاني 2021) أن "دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه".

واضاف أن "دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 كانون الثاني الجاري.

وأوضح ان "دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".

وأكدت مخرجات القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء الماضي، على إعادة العمل المشترك، وتجاوز الخلافات ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية، إن "حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي"، مؤكدا على "استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا بين الدول الموقعة على البيان".

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