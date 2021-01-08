القبض على اكبر عصابة للسطو في الموصل

2021/01/08 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في مدينة الموصل.

وذكر بيان للخلية تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (8 كانون الثاني 2021)، أن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني في نينوى تمكنت من إلقاء القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح ، الذين نفذوا عددا من عمليات السطو المسلح على (أصحاب محال الصيرفة ) داخل مدينة الموصل".

واضاف،البيان أنه "تم القبض على أفراد العصابة البالغ عددهم ستة متهمين، وضبط بحوزتهم جزء من الأموال المسروقة بقيمة خمسة وستون مليون دينار وستة آلاف دولار، ومسدسان، وضبطت العجلات التي كانوا يستقلونها".

واوضح، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وتوقيفهم وفق المادة (443) من قانون العقوبات".

ا.ح

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