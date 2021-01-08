أجويرو يخطط لمزاملة ميسي

2021/01/08 | 13:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يخطط الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لمزاملة مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة، في فريق واحد خلال الموسم المقبل.

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