الزراعة تفرض سعراً لا يتجاوز الـ6 آلاف دينار لطبقة البيض

2021/01/08 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة الزراعة تسعيرة ثابتة لبيض المائدة على أن لاتتجاوز 6000 آلاف دينار كحد أقصى.

وقال المتحدث باسم الوزراة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزير الزرعة، محمد كريم الخفاجي، أكد على ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من أجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم، فضلاً عن إيجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون أغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار.

واتفق وزير الزراعة مع منتجي بيض المائدة على أن تكون تسعيرة طبقة البيض "5 الآف و250 ديناراً من منتج البيض، وتصل الى المواطن بسعر 5 الآف و750 ديناراً على ان لا تتجاوز 6000 الآلف دينار كحد اقصى".

كما دعا وزير الزراعة الأجهزة الأمنية إلى محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر، موجها اصحاب المجازر بضرورة أن يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريباً وتحاسب وفق القانون.

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