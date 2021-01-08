علماء الفلك يكتشفون أقدم وأبعد مجرة في “العصر المظلم” للكون حتى الآن!

2021/01/08 | 13:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

نتج عن أبحاث الانفجار العظيم اكتشاف أقدم وأبعد مجرة ​​رصدت على الإطلاق، موجودة في العصر المظلم الغامض للكون.

ولطالما فتن فجر الوجود والزمان الفلاسفة والعلماء، ولكن منذ ظهور التكنولوجيا الحديثة في العقود الأخيرة فقط، بدأت أعظم العقول في العالم في فهم معنى الانفجار العظيم بشكل صحيح.

وتقبل النماذج الكونية الحالية بشكل عام أن الكون بدأ مع الانفجار العظيم، منذ زهاء 13.8 مليار سنة.

ومع ذلك، ما يزال علماء الفلك غير متأكدين من شكل الكون الناشئ خلال هذه الفترة المبكرة، التي أطلق عليها اسم “العصر المظلم” الكوني.

ولكن بعد دفع الأدوات المتطورة إلى أقصى حدودها، كوفئ علماء الفلك الآن باكتشاف أقدم وأبعد مجرة ​​رصدت على الإطلاق.

ومن المعروف أن العصور الكونية المظلمة بدأت بعد 370 ألف سنة من الانفجار العظيم، واستمرت لمليار سنة أخرى.انتهى/25

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