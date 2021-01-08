إجراءات تكميلية لا يستقيم

2021/01/08 | 13:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ أن أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي رسميًا، تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وردود الفعل تتضارب بين غضب شعبي، وآراء خبراء عن أهمية الخطوة بالرغم من ما ستنتجه من آثار قاسية على ذوي الدخل المحدود فضلًا عن المشاريع وأسعار البضائع المستوردة في الأسواق.

قالت مؤسسة موديز انفيستر سيرفز إن تخفيض قيمة العملة العراقية سيخفف من ضغوط السيولة على المدى القريب فقط

وأكد خبراء اقتصاديون، على ضرورة أن تذهب الحكومة إلى إجراءات إضافية تتدارك الآثار السلبية لهذه الخطوة، والاستفادة من تبعاتها الإيجابية، وسط صمت حكومي نسبي عن الخطوات التي من الممكن أن تتخذها بهذا المجال، فيما نشرت مؤسسة أمريكية معنية بالمخاطر الاقتصادية، تقريرًا اعتبرت فيه أن تخفيض قيمة العملة سيخفف الأزمة بشكل مؤقت، في حال عدم القيام بإجراءات إضافية.

اقرأ/ي أيضًا: بعد الأزمة المالية..



ما هي الإجراءات الحكومية لمعالجة خط الفقر؟

وقالت مؤسسة موديز انفيستر سيرفز لإدارة المخاطر الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها تابعه "ألترا عراق"، إن "تخفيض قيمة العملة العراقية سيخفف من ضغوط السيولة على المدى القريب فقط، وأنه في حال عدم قيام الحكومة العراقية بإصلاحات هيكلية فأن هذا التخفيف سيكون مؤقتًا فقط وستحتاج إلى تخفيض الدينار لرقم إضافي".

وبحسب التقرير، فإن "تخفيض قيمة الدينار العراقي سيعزز المركز المالي للبلاد على المدى القريب من خلال زيادة عائدات النفط بالعملة المحلية، مما يساعده على تقليص العجز"، مضيفًا أن "العراق الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك يعتمد في 90 بالمئة من الانفاق الحكومي على عائدات النفط وتم معظم الاقتراض عن طريق شراء أوراق حكومية أمريكية قصيرة الأجل، مما أدى إلى تآكل احتياطياته من العملات الأجنبية".

وأوضح التقرير أن "التأثير القريب المدى لخفض قيمة العملة على ديون العراق سيكون مختلطًا، ومن المتوقع أن تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنحو نقطتين مئويتين، لكنها تخفض نسبة الدين إلى الإيرادات بنحو 6 نقاط مئوية"، مرجحًا أن "يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة التضخم، بالنظر إلى أن العراق يستورد الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، ومع ذلك، فإن أي ارتفاع في التضخم يحمل معه مخاطر الاستقرار السياسي والاجتماعي".

واعتبر محللو موديز أنه "إذا لم ينفذ العراق إصلاحات هيكلية لتقليل حجم أجور القطاع العام وفواتير المعاشات التقاعدية، وخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات غير النفطية، فقد يكون التخفيف الذي يوفره تخفيض قيمة العملة مؤقتًا فقط"، منوهين إلى أنه "إذا عجزت الحكومة عن السيطرة على الإنفاق هذا العام، فسيواجه البنك المركزي ضغوطًا لخفض قيمة الدينار أكثر، مما يهدد بحدوث دوامة تضخمية".

المالية: إجراءات "سرية" ستُكشف

من جانبها، اعترفت وزارة المالية، بضرورة اتخاذ خطوات "داعمة" لخطوتها المتمثلة بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تدرك تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف"، مشيرة إلى أن "الوزارة لم تستطع القيام بذلك علنًا بسبب حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولًا من قبل مجلس الوزراء".

وأوضحت الوزارة أنها "قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف".

قالت المالية إن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة

وأملت وزارة المالية أن "تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة"، مشيرة إلى أن "إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة".

اقرأ/ي أيضًا:

أسعار الدولار في سوق العراق..



زحف هادئ وأرقام صادمة

العراق يحاول استغلال تخفيض الدينار لصالح المنتج المحلي وإيران لديها رأي مغاير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).