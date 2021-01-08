علامات قد تشير لإصابة طفلك الرضيع بفيروس كورونا

2021/01/08 | 14:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هل يمكن أن تكون البقع الجلدية أحد العلامات التي تشير إلى فيروس كورونا عند الاطفال الرضع، خاصة إذا كانت الأم مصابة بها؟.هذا السؤال أجابت عنه أم بريطانية حينما قالت إن رضيعها عانى من بقع جلدية متفاوتة، وانتفاخ في شفتيه، وارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل في جسمه.وبحسب “بي بي سي […]

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