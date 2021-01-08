مقتدى الصدر: هذا ما نأمله من عودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 14:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن أمله بأن تكون عودة العلاقات السعودية- القطرية، ذات نفع على المنطقة عامة والعراق خاصة.

وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (8 كانون الثاني 2021)، "نأمل أن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين: المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر ذات نفع على البلدين وعلى المنطقة عامة وعلى العراق على وجه الخصوص وأن يكون ذلك بداية الإخراج العراق من الصراعات الطائفية ولإبعاد التدخلات بالشأن العراقي".

واضاف الصدر "نأمل من الجميع التعاون معأ أجل إبعاد الاحتلال والارهاب والتطبيع عن الدول العربية والإسلامية جمعاء، فحيا الله الدولتين الشقيقتين".

وختم الصدر تدوينته بلقب "الاسلامي العربي مقتدى الصدر".

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