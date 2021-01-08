بايدن يعلن أسماء معاونيه لإدارة الملفات الاقتصادية

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن دفعة جديدة من أسماء معاونيه في الإدارة المقبلة.

وتضمنت القائمة التي أعلنها بايدن أسماء معاونيه في إدارة الملفات الاقتصادية، وذلك باختياره جينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند وزيرة للتجارة، ورئيس بلدية بوسطن مارتن وولش وزيرا للعمل، اضافة الى ايزابيل غوزمان المسؤولة السابقة في إدارة با راك أوباما لادارة وكالة الشركات الصغيرة.

وذكر فريق بايدن ان الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في فترة رئاسته والتي وصل عددها الى عشرين اسما لغاية الان، تمثل الإدارة الأكثر تنوعا في تاريخ الولايات المتحدة.

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