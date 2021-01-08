الامارات تعيد فتح حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الإمارات أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت لتكون أول دولة بين الدول التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات تستأنف حركة النقل بين البلدين

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبد الله أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة من قطر … وبحسب البيان سيبدأ تفعيل الإجراءات اعتبارا من 9 من كانون الثاني/ يناير الجاري .

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