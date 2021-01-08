ترمب يرغب بإصدار عفو رئاسي عن نفسه

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن نية الرئيس دونالد ترمب اصدار عفو رئاسي عن نفسه قبيل مغادرته منصب الرئاسة.

تقرير للصحيفة أكد ان ترمب ناقش مع مساعديه فكرة إصدار العفو عن نفسه خلال عدة اجتماعات منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى طرحه أسئلة تتعلق بالاثر القانوني والسياسي لمثل هذا القرار، والذي سيكون في حال اتخاذه السابقة الأولى عل مدى التاريخ الأميركي.

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