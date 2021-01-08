الصدر يعلق على عودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (08 كانون الثاني 2021)، على عودة العلاقات بين السعودية وقطر، بعد أزمة خليجية بدأت منذ عام 2017، وانتهت قبل أيام بعقد جلسة مجلس التعاون الخليجي، وإعلان فتح الحدود بين الدولتين.

وذكر الصدر في تغريدة نشرها على تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "نأمل أن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين: المملكة العربية السعودية وبين قطر، ذات نفع على البلدين وعلى المنطقة عامة، وعلى العراق على وجه الخصوص، وأن يكون ذلك بداية لإخراج العراق من الصراعات الطائفية ولإبعاد التدخلات عن الشأن العراقي".

وأضاف: "نأمل من الجميع التعاون معاً لأجل إبعاد الاحتلال والإرهاب والتطبيع عن الدول العربية والإسلامية جمعاء، فحيّا الله الدولتين الشقيقتين".

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