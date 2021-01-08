الصدر مغردا : نأمل ان تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين السعودية و قطر ذات نفع على البلدين و المنطقة

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن أمله بأن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين: السعودية و قطر ذات نفع على البلدين و المنطقة .وقال الصدر مغردا بهذا الصدد “ نأمل أن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين: المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر ذات نفع على البلدين وعلى المنطقة عامة وعلى العراق على وجه الخصوص وأن يكون ذلك بداية لإخراج العراق من الصراعات الطائفية ولإبعاد التدخلات بالشأن العراقي.ونأمل من الجميع التعاون مع لأجل إبعاد الاحتلال والارهاب والتطبيع عن الدول العربية والإسلامية جمعاء.فحيا الله الدولتين الشقيقتين./انتهى.

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