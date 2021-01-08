حسين العقابي لـ / نينا / : لايمكن الوصول الى استقرار اقتصادي بوجود التهرب الضريبي ونهب الاموال

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي انه : لايمكن الوصول الى استقرار اقتصادي بوجود التهرب الضريبي ونهب الاموال بهذا الشكل الكبير.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي تتطلب عملية تقشف كبيرة للحفاظ على المال العام بظل الامكانات المحدودة.واضاف: علينا ان نسير بمكافحة الفساد المالي والاداري والهدر العام ونعتمد على الاستثمار ودعم القطاع الخاص والزراعة والقطاعات الحيوية الاخرى التي يمكن من خلالها انقاذ البلد خلال عام او عامين. وتابع العقابي ان : الوصول الى بحبوحة مالية كبيرة جدا يكمن بتنفيذ هذه الاجراءات ./انتهى3

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