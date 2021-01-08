الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن المصالحة بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بعودة العلاقات بين السعودية وقطر إلى إطارها الطبيعي....

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