العراق: عمليات بغداد تكشف عن خطتها لعام 2021

2021/01/08 | 14:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، الجمعة، على التقليل من عسكرة الشارع والمدينة، وفتح أكثر ما يمكن من الطرق، ومتابعة خلايا "داعش" الا...

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