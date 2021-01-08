المالية تكشف عن تدابير داعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر صرف الدولار

2021/01/08 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة المالية، عن تدابير داعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تدرك مالية تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف، لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب …

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