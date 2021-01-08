البصرة.. إعتقال متهم بسرقة 125 مليون من صيرفة

2021/01/08 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 125 مليون دينار عراقي من محل صيرفة في منطقة العشار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة البصرة التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القبض على متهم بسرقة مبلغ 125 مليون …

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