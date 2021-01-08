حسن أحمد مدرباً للطلبة العراقي خلفا للمستقيل أحمد خلف

2021/01/08 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمّت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة

الرياضي العراقي، حسن أحمد مدرباً

لفريقها الكروي الأول خلفاً للمستقيل

أحمد خلف.

وذكرت إدارة الطلبة في بيان، أن المدرب

حسن أحمد سيتولى تدريب فريق الطلبة

الكروي ويساعد

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