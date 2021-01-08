خبر وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم غير صحيح

2021/01/08 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر من مكتب المرجع محمد سعيد

الحكيم خبر وفاة المرجع الذي انتشر في

مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس

وقال المصدر في تصريح تابعته وكالة نون

الخبرية : إن ما "يتداول من خبر وفاة

سماحة المرجع الحكيم ك

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