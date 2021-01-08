2021/01/08 | 14:19 - المصدر: فرانس 24

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تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى العناوين التالية: أعمال الراحل إلياس الرحباني تملىء صفحات مواقع التواصل..



وهكذا ودعته فيروز.



فرحة خليجية بالمصالحة وفتح الحدود.



مشجع يضرب حكم بالدورى السوري على أرض الملعب.



شبان عراقيون فقدوا أطرافهم يلعبون كرة الطائرة.



إبداع مصري بالكبريت.

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