المشهد الاحتجاجي في الناصرية

2021/01/08 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بالرغم من هدوء المشهد الاحتجاجي في معظم المحافظات العراقية، ما زالت الناصرية تشهد توترات بين الحين والآخر، ولكن هذه المرة جاءت بفعل ممارسات ابتدأتها القوات الأمنية منذ فترة، وتحديدًا منذ إرسال خلية الأزمة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي إلى محافظة ذي قار عقب توترات بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري، قبل أكثر من شهر.

أصدر محتجون في الناصرية بيانًا طالبوا فيه إبعاد خلية الأزمة برئاسة الأعرجي بعد "فشلها بتحقيق أمن المتظاهرين في الناصرية"

وشهدت مناطق محدودة في الناصرية تصعيدًا وحرقًا للإطارات وقطع الشوارع منتصف ليلة الأمس الخميس، وذلك عقب حملة اعتقالات طالت الناشط البارز إحسان الهلالي مع نشطاء آخرين.

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وأظهرت صور اطلع عليها "ألترا عراق"، انتشار العشرات من المحتجين في شوارع الناصرية وقطعها بوساطة حرق الإطارات مساء أمس الخميس، فيما نشر عدد من المحتجين، مقاطع فيديو توعدوا من خلالها بالتصعيد مطالبين بالإفراج عن المعتقل الهلالي.

من جانبه، تساءل رجل الدين المنشق عن التيار الصدري أسعد الناصري في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، "لماذا هذا الاستفزاز المستمر لشباب الناصرية؟! إلى متى هذه الاعتقالات وترويع الآمنين بكل وقاحة؟! إلى أين تريد أن تصل الأحزاب الفاسدة والأجهزة الأمنية التي تعمل لخدمتها بهذا الاستخفاف بكرامة المواطن؟! من المسؤول فيما لو تم التصعيد وخرجت الأمور عن السيطرة؟!".

ووصل التصعيد ردًا على الاعتقالات، إلى مستويات أكبر من غلق الطرق وحرق الإطارات، حيث أظهرت صور تضرر بعض من عجلات الشرطة من خلال تحطيم الزجاج، في صورة تعكس المستويات المتقدمة من التوتر الذي تشهده المحافظة.

وتداولت صفحات محلية، معلومات عن المعتقل إحسان الهلالي "أبو كوثر" كاشفة عن قيامه بالتطوع بالعمل في مستشفيات المحافظة خلال أزمة توفير الأوكسجين لمرضى كورونا، حيث عمل على توفير القناني وإيصالها إلى المرضى في حينها.

وأصدر المحتجون في المحافظة، بيانًا طالبوا فيه إبعاد خلية الأزمة برئاسة الأعرجي بعد "فشلها بتحقيق أمن المتظاهرين في الناصرية" بحسب تعبيرهم، فيما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط التهم التي وصفوها بـ"الكيدية" عن المتظاهرين والناشطين.

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