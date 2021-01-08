السيد الصدر : نأمل ان تكون عودة العلاقات بين السعودية وقطر بداية لإبعاد التدخلات بالشأن العراقي

2021/01/08 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، انه يأمل ان تكون عودة العلاقات بين السعودية وقطر بداية لإبعاد التدخلات بالشأن العراقي.

وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" نامل ان تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقين المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر ذات نفع على البلدين وعلى المنطقة عامة وعلى العراق بوجه الخصوص وان يكون ذلك بداية لاخراج العراق من الصراعات الطائفية ولابعاد التدخلات بالشان العراقي".

واضاف:" نامل من الجميع التعاون معا لاجل ابعاد الاحتلال والارهاب والتطبيع عن الدول العربية والاسلامية جميعا"

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