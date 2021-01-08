رحلات الخطوط الجوية العراقي لغد السبت

2021/01/08 | 14:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم غد السبت

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