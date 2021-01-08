كلوب يكشف نوايا ليفربول في “الميركاتو الشتوي”

2021/01/08 | 14:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ألمح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إلى أنه لا يتوقع أن يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم الإصابات التي يعاني منها، وذلك بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا.وقال كلوب على هامش المباراة ضد أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المقررة مساء اليوم الجمعة: “لا يمكنني القول إننا […]

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