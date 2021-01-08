الموازنة تدخل العمل الفعلي.. يوم غد انعقاد أول جلسة رسمية لمناقشة موازنة 2021

2021/01/08 | 14:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية، عن لجنة رسمية لدراسة موازنة 2021 وانعقاد أول جلسة لمناقشة مضامين الموازنة.

وقال عضو اللجنة احمد الجبوري في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، ان” اللجنة المالية النيابية ستعقد يوم غدا اول لجنة رسمية لمناقشة مضامين موازنة 2021 ودراسة ابوابها بشكل شاملة قبل ان تجري اول قراءة للموازنة عل جدول اعمال مجلس النواب”.

واضاف الجبوري، انه ” لايمكن البت في حجم العجز المالي في موازنة 2021 وماهي التعديلات الا بعد دراسة مستفيضة لبنود ومضامين الموازنة من قبل اللجنة المالية والاستماع لكل الاراء والمقترحات لكن في كل الاحوال سنتخذ كل من شانه دعم الصالح العام وخاصة الموظفين وبقية الشرائح”.

وكان مجلس النواب استلم موازنة 2021 قبل نحو اسبوعين من الان والتي اثارت جدلا بسبب بعض بنودها وخاصة المتعلقة بفرض استقطاعات على رواتب الموظفين”.

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