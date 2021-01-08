خطيب جمعة النجف : ندعو حكومة بايدن الى سحب القوات الامريكية فورا من العراق

2021/01/08 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اكد امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي، ان اقل ما يستحقه ترامب هو الاعدام بما قتل وسفك الدماء، داعيا بايدن الى تغيير سياسة بلاده الخارجية المبنية على تدمير الشعوب.جاء ذلك خلالوقدم القبانجي خطبة صلاة الجمعة السياسية في النجف الاشرف.شكره للمحكمة العراقية على طلب القاء القبض على ترامب.وقال” اننا عما قريب سنشهد انحلال الولايات المتحدة الامريكية بما ظلموا وقتلوا ومزقوا الشعوب، داعيا حكومة بايدن الى تصحيح سياسات امريكا الخارجية المبنية على تدمير الشعوب.ودعا القبانجي الى سحب القوات الامريكية فورا من العراق.وحول الاحداث الجارية في امريكا، قال” ان امريكا كشفت النقاب عن حقيقة وجهها.واضاف: اقل ما يستحقه ترامب الاعدام بما سفك الدماء ليس فقط في العراق.من جانب اخر اشار القبانجي الى بيان قمة مجلس التعاون الخليجي والذي حضره كبير مستشاري الرئيس الامريكي كوشنر، معلقا بقوله: اجتمعوا حربا على امة الاسلام، واضاف: انتهى فرعونكم وانتم على الاثر.وفي محور منفصل اشار القبانجي الى معاناة الشعب من ازمة الكهرباء وارتفاع قيمة الدولار .وطالب القبانجي ، الحكومة بتوفير العملة وسد العجز الحاصل في الميزانية بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وخفض النفقات غير الضرورية وقطع رواتب الاجهزة القمعية./انتهى.

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