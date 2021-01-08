القبض على متهم بسرقة 125 مليون دينار في البصرة

2021/01/08 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام البصرة القبض على متهم بسرقة مبلغ ١٢٥مليون دينار من محل صيرفة في منطقة العشار وسط المحافظة .وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة البصرة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان عملية القبض تمت بعد التحري وجمع المعلومات عن المتهم من قبل مفارز مكافحة اجرام البلدة .واضاف " تم ضبط بحوزة المتهم مبلغ ٧٧ مليون دينار وعجلة تم شراؤها من المبلغ المسروق./انتهى

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