بالصور:افتتاح مستشفى أنشأته العتبة الحسينية سعة 120 سرير في برطلة بحضور وزير الصحة واهالي نينوى ..تعرف على تفاصيل المشفى

2021/01/08 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة اليوم الجمعة انها افتتحت

مستشفى الشفاء الخامس عشر في برطلة

بمحافظة نينوى وبواقع (١٢٠ ) سرير

لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا

بحضور وزيري الصحة والصنا

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