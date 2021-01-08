2021/01/08 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم اليس هناك دولة عبثت في استقرارها السياسي مليشيات طائفية مثل الدولة العراقية وليس هناك تشكيلات مسلحة شعبية ناهضت قوانين الدولة الوطنية مثل الفصائل الطائفية العراقية المسلحة ولا تتوجد هناك دولة تعايشت وظائفها الأمنية مع وظائف المليشيات القمعية مثل الدولة العراقية.



استنادا الى تزاوج الوظائف (الأمنية) للدولة العراقية والفصائل الطائفية المسلحة نحاول متابعة تطورها وأثرها على أمن واستقرار تشكيلة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولة الوطنية والمليشيات الطائفية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولة الوطنية والمليشيات الطائفية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).