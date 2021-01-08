2021/01/08 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أجلت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، جلسة الاستماع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقضية الفساد، بسبب الإغلاق العام المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت المحكمة في بيان إن الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الأربعاء المقبل، تم تأجيلها حتى إشعار آخر، موضحة أن هذه الخطوة ترجع إلى القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس والتي شددت قواعد الإغلاق العام.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة طلبا بتأجيل المحاكمة من فريق دفاع نتنياهو، الذي قال إنه لم يمنح الوقت الكافي لمراجعة لائحة الاتهام المعدلة.وأكدت المحكمة أن التغييرات على لائحة الاتهام لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بسبب الإغلاق العام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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