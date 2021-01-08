2021/01/08 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علقت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، على إصدار محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فيما أكدت أن هناك رد آخر سيكون من داخل أميركا.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “ابابيل نيوز” نسخة منه، أن “المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، القاضي حيدر علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي بشأن مذكرة القبض على ترامب: هناك رد آخر سيكون من داخل أميركا المركز الخبري الوطني.

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