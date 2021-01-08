الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 14:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة عن أمله بأن تكون عودة العلاقات بين السعودية وقطر بداية لإخراج العراق من "الصراعات الطائفية"، وانهاء التدخل بشؤونه.

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