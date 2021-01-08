بالصور.. صحة الإقليم تجتمع لأول مرة مع فايزر

2021/01/08 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كردستان:الفرات نيوز} اجتمعت وزارة الصحة في اقليم كردستان، ولاول مرة، مع مسؤولين في شركة فايزر الامريكية المنتجة للقاح مضاد لفيروس كورونا.

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