إكتشاف أقدم وأبعد مجرة في

2021/01/08 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}نتج عن أبحاث الانفجار العظيم اكتشاف أقدم وأبعد مجرة ​​رصدت على الإطلاق، موجودة في العصر المظلم الغامض للكون

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