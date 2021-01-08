أردوغان: التقارب الخليجي خطوة مفيدة جدا للمنطقة

2021/01/08 | 15:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ثمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعود بالخير على المنطقة.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد مساجد مدينة إسطنبول، “نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة”.وأضاف “إنهاء المقاطعة ملائم للغاية، خاصة بالنسبة للخليج.كانت تلك (خطوة) مفيدة جدا… ونأمل في استعادة مكانتنا في التعاون مع الخليج، هذا سيجعل التعاون الخليجي أكثر قوة”.وأعربت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق عن ترحيبها بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية.وأعربت الوزارة عن أملها في التوصل إلى حل للخلاف بين الجانبين […]

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