2021/01/08 | 15:03 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلت المواقع الأثرية العراقية من السياح وكذلك من علماء الآثار، فأصبحت مرتعا للصوص ما عزز من ظاهرة نهب الآثار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: نهب الآثار يزداد بسبب فيروس كوورنا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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