العراق: نهب الآثار يزداد بسبب فيروس كوورنا

2021/01/08 | 15:03 - المصدر: فرانس 24

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بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلت المواقع الأثرية العراقية من السياح وكذلك من علماء الآثار، فأصبحت مرتعا للصوص ما عزز من ظاهرة نهب الآثار

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