طلب العلم.. بذكرى طفلين شقيقين تجمدا من البرد

2021/01/08 | 15:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذه الايام، تمر الذكرى الـ 29 على تجمد شقيقين من البرد في عام 1992 ببلدة سيد صادق التابعة لمحافظة السليمانية.

وتوفي التلميذان، وهما طفل وطفلة، في مثل هذا اليوم (1992/1/7)، وحدث ذلك بعدما توجها الى المدرسة غير أن الادارة ابلغت التلاميذ بأنها ستقفل ابوابها بسبب سوء الاحوال الجوية.

واضطرت "جنار" وشقيقها "هيمن" المبيت في عراء المنطقة التي غطتها الثلوج بعد ان ضلا الطريق بينما سجلت درجات الحرارة انخفاضا قياسيا كما هو الحال في كل شتاء.

ويقول سكان ممن عايشوا تلك الحادثة إنهم وجدوا الطفلين بينما كان احدهما يحتضن الآخر.

وعثرت السلطات المحلية، على الطفل "هيمن" ميتا متأثرا بالبرد، لكن شقيقته "جنار" التي تكبره قليلا، كانت في رمقها الأخير، لكنها لفظت انفساها الأخيرة بعدما علمت ان شقيقها قد مات.

وتخليدا لهذه الذكرى فقد نصب اهل المنطقة تمثالا للطفلين اللذين قضيا بينما كانا في طريقهما الى طلب العلم، وتقام سنويا فعاليات في الذكرى.

ورغم ذلك، لم تمنع هذه الحادثة تلاميذ هذه المدرسة وباقي المدارس من مواصلة العلم على الرغم من ان درجات الحرارة تنخفض الى معدلات قياسية في فصل الشتاء.

PUKmedia ارشيف

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