التحالف الدولي يجمل نتائج فعالياته العسكرية في العراق وسوريا خلال أسبوع

2021/01/08 | 15:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا، بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، عن تنفيذ 13 عملية ضد تنظيم داعش خلال اسبوع.

وذكر التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانونا لثاني 2021)، انه "منذ بداية 2021 وحتى اليوم، نفّذ شركاؤنا في العراق وسوريا 13 عملية ضد داعش، واستطاعوا ردع 11 قياديًا في داعش و 8 إرهابيين من إرتكاب أعمال إرهابية ضد المواطنين".

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